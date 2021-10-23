МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Эксперты компании Garnter предсказали основные технологические инициативы следующего 2022 года, пишет издание Venture Beat.

В частности, развитие технического прогресса будет тесно связано с технологиями искусственного интеллекта.

Как считают специалисты организации, на первом месте в списке технологических тенденций находится генеративный искусственный интеллект (GAI), он отличается от базового ИИ более глубоким взаимодействием с машинным обучением.

Этот подвид ИИ будет применяться в разработке программного обеспечения, создании лекарств и целевом маркетинге.

Garnter оценила: сейчас GAI генерирует менее 1% данных, но в 2025 году этот показатель будет составлять 10%.

Другая главная инициатива будущего 2022 года — автономные системы, которые могут обучаться и адаптироваться к среде.

"Благодаря динамическому изменению собственных алгоритмов автономные системы могут приспосабливаться к уникальным процессам и процедурам", — отмечают авторы исследования.

Третья технология 2022 года — интеллект принятия решений (DI). Его исследователи называют DI новым способом, который позволяет организациям извлекать выгоду из быстро меняющихся данных и сред.