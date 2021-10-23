МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Регистрация в мессенджерах с 1 марта 2022 будет возможна только по паспортным данным. Это нужно, чтобы идентифицировать пользователей и убить рынок серых sim-карт, считают эксперты, опрошенные "Российской газетой".

"Первые попытки идентифицировать пользователей мессенджеров были приняты в 2018 году. Тогда было достаточно идентификации по номеру телефона. Сейчас ситуация поменялась", — цитирует издание генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова. По его мнению, закон нужен владельцам мессенджеров и сотовым операторам, чтобы они могли идентифицировать нового пользователя. Кроме того, мера поможет легализовать SIM-карты и максимально "убить" рынок серых.

"Сейчас сотовые операторы видят, если ты зарегистрировал мессенджер на один номер, а пользуешься им с другого. Поэтому они могут ошибочно предположить, что трафик принадлежит тебе", — сказал другой собеседник издания аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.