В Росси могут запретить ввоз и эксплуатацию усилителей слабого сигнала сотовой связи
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Вымпелком" обратился в Минцифры с просьбой рассмотреть возможность разработки законопроекта, запрещающего ввоз, установку и эксплуатацию в России бытовых усилителей сотового сигнала — репитеров, сообщают "Известия", ссылаясь на директора по регуляторным вопросам оператора Константина Зудина.
Отмечается, что в Минцифры подтвердили обращение и разделяют мнение операторов.
Директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур отметил, что на сегодняшний день в стране применяются усилителей в нарушение правил их использования. ПРИ этом Минфциры находится в диалоге с рынком и прорабатывает с ведомствами меры по исключению такого рода применения.
Предназначенные для усиления слабого сигнала, репитеры используются на дачах, в квартирах, офисах и могут создавать помехи для других абонентов, в том числе сторонних операторов.
За использование в сетях связи несертифицированных устройств в КоАП РФ предусмотрены штрафы в размере 3-5 тысяч рублей. Однако, чтобы обнаружить это оборудование, необходимо попасть в помещение, а без постановления суда собственник вправе отказать в этом.
При этом представители "Мегафона", как сообщает издание, согласны со своими коллегами, что ныне применяемые механизмы для борьбы с незаконно установленными репитерами и их владельцами малоэффективны.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211025/835026964.html