МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Вымпелком" обратился в Минцифры с просьбой рассмотреть возможность разработки законопроекта, запрещающего ввоз, установку и эксплуатацию в России бытовых усилителей сотового сигнала — репитеров, сообщают "Известия", ссылаясь на директора по регуляторным вопросам оператора Константина Зудина. Эксперт научил, как общаться по мессенджеру без интернета и сотовой связи

Отмечается, что в Минцифры подтвердили обращение и разделяют мнение операторов.

Директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур отметил, что на сегодняшний день в стране применяются усилителей в нарушение правил их использования. ПРИ этом Минфциры находится в диалоге с рынком и прорабатывает с ведомствами меры по исключению такого рода применения.

Предназначенные для усиления слабого сигнала, репитеры используются на дачах, в квартирах, офисах и могут создавать помехи для других абонентов, в том числе сторонних операторов.

За использование в сетях связи несертифицированных устройств в КоАП РФ предусмотрены штрафы в размере 3-5 тысяч рублей. Однако, чтобы обнаружить это оборудование, необходимо попасть в помещение, а без постановления суда собственник вправе отказать в этом.

При этом представители "Мегафона", как сообщает издание, согласны со своими коллегами, что ныне применяемые механизмы для борьбы с незаконно установленными репитерами и их владельцами малоэффективны.