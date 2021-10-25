ВАШИНГТОН, 25 окт — ПРАЙМ. Приложения компании Facebook были под угрозой удаления из магазина приложений App Store из-за нелегального рынка подневольного труда, устроенного на страницах соцсетей, а политикам, несмотря на внутренние правила компании, разрешалось публиковать любой контент, свидетельствуют внутренние документы организации, с которыми удалось ознакомиться журналистам.

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Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей. При этом незадолго до выступления Хауген в сенате произошел крупный сбой в работе соцсети, затронувший пользователей по всему миру. Многие издания тогда отметили, что этот сбой показал, насколько значимую роль соцсеть стала играть в жизни общества. Хауген между тем собирается выступить с показаниями перед комитетом парламента Великобритании, что станет ее первой европейской гастролью об опыте работы в компании.

РЫНОК НЕВОЛЬНИКОВ

Полученные в рамках "досье Facebook" документы, в частности, по данным западных СМИ, свидетельствуют о том, что два года назад Apple угрожала удалить приложения Facebook из-за предположений о том, что платформы могут использоваться в качестве инструмента для торговли людьми на Ближнем Востоке. Во внутренних документах компании якобы проходила информация о "неправомерной деятельности", в том числе о жалобах горничных из Азии и Африки, которых, предположительно, могли продавать для работы в странах Ближнего Востока. В Facebook тогда пообещали разобраться, и приложения остались в App Store.

По другим данным, торговцы людьми использовали профили в Facebook и Instagram, чтобы предлагать жертв на продажу и договариваться о покупке, подобный контент якобы до сих пор можно найти, несмотря на намерения компании разобраться с проблемой.

ПРАВИЛА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Другая порция документов, по данным СМИ, свидетельствует о том, что руководство Facebook проявляло непоследовательность в соблюдении собственных правил, предписывающих сохранять нейтральность, и в ряде случаев позволяло американским политикам и знаменитостям публиковать в соцсети все, что те хотят.

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В документах, в частности, заявлено, что в 2019 году Цукерберг якобы непосредственно участвовал в принятии решения оставить в соцсети видеозапись с утверждением о том, что аборты "никогда не являются необходимостью с медицинской точки зрения". Эта публикация была сначала заблокирована модератором, а потом — после "жалоб республиканских политиков" — восстановлена. По заявлениям сотрудников, в компании больше были озабочены тем, чтобы не выглядеть предвзятыми, чем не быть таковыми.

Неготовой соцсеть оказалась и к оперативному удалению материалов, в которых экстремисты призывали к штурму Капитолия 6 января и координировали свои действия.

ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В другой порции документов, по данным СМИ, говорится, что Facebook становится менее популярным среди подростков и молодежи, но исследователи компании не знают точных причин этого явления. Мартовские данные свидетельствуют, что молодые люди стали проводить меньше времени в Facebook, и все меньше подростков регистрируются в соцсети. Исследования также показали, что большинство людей, родившихся до 2000 года, создали учетную запись в Facebook к 19-20 годам. Сейчас компания ожидает, что родившиеся позже люди присоединятся к соцсети в возрасте около 24-25 лет.