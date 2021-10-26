МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Кредитные организации собираются упростить денежные переводы в страны СНГ. Об этом сообщили "Известия".

Так, в октябре функцию перечисления средств по номеру телефона за границу внедрили в "Тинькофф". Их представители сообщили, что в 2022 году аналогичный функционал готовы запустить "Юнистрим", МКБ и "Дом.рф". Банки могут обязать сообщать желающим взять кредит об их долгах

В службе поддержки клиентов "Тинькофф" отметили, что такие перечисления можно осуществить только в рублях. Лимит за одну операцию не более 150 тысяч рублей, а в месяц — не более 1,5 миллионов рублей. За услугу кредитная организация взимает комиссию в размере 1,5% от суммы перечислений, но минимум 30 рублей. Пока опция доступна только для отправки денег в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Опция перевода денег за рубеж по номеру телефона среди отечественных кредитных организаций ранее была доступна только для клиентов "Сбера".

"Известия" отметили, что там перечисления осуществляются в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Стоимость перевода для всех пользователей мобильного приложения банка — 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, а максимум — 1 тысяча.

В Банке России напомнили, что разрабатывают собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП). Работа ведется, в частности, с белорусскими партнерами, уточнили в регуляторе.