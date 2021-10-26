МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, подписали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Яндекс" усилил защиту аккаунтов пользователей

В церемонии подписания приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, "Ростелеком", "Яндекс", "Сколково", InfoWatch, НИУ ВШЭ, "Сбер", МТС, VK, "Газпром нефть", РФПИ и другие — всего около двух десятков компаний.

"В декабре 2020 года буквально президент призвал сообщество искусственного интеллекта к разработке внутреннего морально-нравственного кодекса. Мы с вами присутствуем при добровольном участии компаний и организаций в области искусственного интеллекта, которые присоединяются к некому единому кодексу", — сказал Чернышенко в рамках международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".

По его словам, Россия является одним из лидеров по технологиям в искусственном интеллекте, входит в 20 стран, где есть утвержденные этические кодексы. Так, ключевые принципы этического кодекса искусственного интеллекта — прозрачность, правдивость, ответственное отношение. Эксперт рассказал, что делать, если мошенники звонят со знакомого номера

Согласно сообщению "Сбера", кодекс провозглашает человеко-ориентированный и гуманистический подход при развитии технологий искусственного интеллекта, принципы недискриминации, безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, а также ответственности за последствия применения искусственного интеллекта. Приверженность кодексу станет ключевым элементом социальной ответственности компаний, разрабатывающих и внедряющих технологии ИИ в России.

"Поэтому, опираясь на лучшие мировые практики, Россия будет занимать место в десятке стран, для которых важен вопрос этичности в развитии технологий. Именно искусственный интеллект является самой важной технологией 21 века, имеет абсолютно государственное значение", — подчеркнул Чернышенко. Он добавил, что до конца 2021 года присоединиться к кодексу могут не менее 100 компаний.