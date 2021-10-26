МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла в годовом выражении на 47,6% и составила 20,505 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,71 доллара против 1,82 доллара за аналогичный период прошлого фингода. Выручка увеличилась на 22% — до 45,317 миллиарда долларов.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца выросла на 30,6% к прошлому году, до 16,964 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 22% в годовом выражении, до 15,039 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что вернула акционерам в общей сложности 10,9 миллиарда долларов посредством выкупа акций и выплаты дивидендов, что на 14% больше аналогичного показателя в первом квартале минувшего фингода.

Акции Microsoft дорожают на постторгах на 0,65%.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.