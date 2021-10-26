МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам девяти месяцев 2021 года увеличил чистую прибыль в два раза в годовом выражении — до 55,391 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

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По итогам третьего квартала чистая прибыль Alphabet выросла в 1,7 раза — до 11,247 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 27,99 доллара против 16,4 доллара в аналогичный период годом ранее. Квартальная выручка Alphabet при этом увеличилась в 1,4 раза — до 65,118 миллиарда долларов. Компания указывает, что выручка Google от рекламы составила в третьем квартале 53,13 миллиарда долларов, что в 1,4 раза выше показателя годичной давности.

Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составляет почти 150,028 тысячи человек.

В течение квартала компания выкупила акции класса А и С на общую сумму в 12,6 миллиарда долларов.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.