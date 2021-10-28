МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить частоты 5850-6425 МГц для связи беспилотных воздушных судов с их операторами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные проекта решения ГКРЧ. Wildberries начал тестировать дроны для доставки заказов

В пояснительной записке к проекту указывается, что выделения «беспилотных» частот неопределенному кругу лиц необходимо по причине активного расширения рынка дронов.

По словам главы компании "Спектрум Менеджмент" Вадима Поскакухина, "беспилотные" частоты требуются и чтобы управлять дронами, и чтобы получать от них данные, фото- и видеоматериалы. В настоящий момент указанные частоты используются базовыми станциями систем беспроводного интернет-доступа, но свободные каналы в нужном диапазоне существуют во многих районах страны.

Также эксперт отметил, что сегодня для управления дронами "переиспользуются" частоты от других технологий. Так, гражданскими беспилотниками преимущественно управляют и получают от них видеоданные на частотах 2,4 ГГц, на которых работает WiFi. В результате создаются помехи работе дронов, особенно если их много скапливается в одном месте.