ВАШИНГТОН, 28 окт — ПРАЙМ. Facebook сменит название на Meta, сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — заявил Цукерберг в ходе презентации "метавселенной" компании.

Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

"Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще", — сказал Цукерберг. По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Виртуальная метавселенная, а не сервис Facebook, будет в центре бизнеса компания Meta, добавил Цукерберг.

"Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов", — сказал Цукерберг в ходе презентации.

Ребрендинг Facebook не меняет названий принадлежащих ей программных продуктов, также сообщил он.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Акции Facebook растут на 3% на новостях о переименовании и будущем компании, свидетельствуют данные торгов.

Акции выросли по состоянию на 21.30 мск на 2,97% до 321,50 доллара за штуку.