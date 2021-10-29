МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Компания Apple получила рекордную выручку по итогам четвертого квартала 2020-2021 финансового года (закончился 25 сентября) размером в 83,36 миллиарда долларов, увеличив показатель на 29% в годовом выражении, следует из отчета компании. Чистая прибыль Starbucks в 2020-2021 фингоду подскочила в 4,5 раза

В то же время выручка компании за предыдущий квартал оказалась ниже прогнозов аналитиков. Чистая прибыль Apple по итогам квартала выросла в 1,6 раза, до 20,551 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,24 доллара против 0,73 доллара годом ранее. Показатель чистой прибыли оказался лучше прогнозов, в то время как прибыль на акцию совпала с ожиданиями экспертов.

По итогам всего фингода Apple получила чистую прибыль в размере 94,68 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя 2019-2020 года. Разводненная прибыль на акцию составила 5,61 доллара против 3,28 доллара годом ранее. Выручка компании за все четыре квартала выросла на 33%, до 365,817 миллиарда долларов.

Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале подскочила почти в 1,5 раза — до 38,868 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac незначительно выросли — до 9,178 миллиарда долларов. Выручка от продаж планшетов iPad увеличилась на 21%, до 8,252 миллиарда долларов.

"Наши рекордные результаты квартала… завершили потрясающий финансовый год… за который мы достигли новых максимумов выручки во всех наших географических сегментах и категориях продукции, несмотря на продолжающуюся неопределенность в макроэкономической среде", — приводятся в релизе слова финансового директора Apple Луки Маэстри (Luca Maestri). Акции компании после закрытия торгов падают в цене на 3,5%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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