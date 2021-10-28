МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard Inc. по итогам 9 месяцев 2021 года увеличилась на 36% в годовом выражении и составила 6,308 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Сбербанк за девять месяцев заработал рекордную чистую прибыль по МСФО

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 6,35 доллара против 4,59 доллара годом ранее. Выручка Mastercard в годовом выражении выросла на 22,4%, до 13,668 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала показатель чистой прибыли подскочил в 1,6 раза к уровню прошлого года и составил 2,414 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,44 доллара против 1,51 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 30%, до 4,985 миллиарда долларов, прогноз составлял 3,96 миллиарда.

По состоянию на 30 сентября компанией было выпущено 2,9 миллиарда карт Mastercard и Maestro.

На предварительных фондовых торгах акции компании дорожают на 3,2%.

Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.