МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Банк России начал выявлять финансовые пирамиды, которые действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр, рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Россияне отказываются от поездок в регионы с жесткими ограничениями

Зачастую такие проекты работают через криптовалюту, отметил он.

Регулятор выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме "онлайн инвестиционных игр", таких проектов немного, они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид, отметил Лях.

"Некоторые из них только начинают раскручиваться", — пояснил он.

Такие финансовые пирамиды "привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой", объяснил глава департамента.

"Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников", — рассказал собеседник издания.

Опасности таким пирамидам добавляет вовлечение детей и молодежи, отмечает РБК.