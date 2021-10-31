МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Переход россиян на удаленную работу и более редкая возможность посещать общественные места привели к заметному росту трат на интернет-знакомства: средние чеки заметно выросли по итогам трех кварталов, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты напомнили, чем могут быть опасны сервисы для знакомств

В рамках исследования были изучены количество, сумма и средние чеки покупок в категории "знакомства" по картам банка за три квартала 2020 и 2021 года.

"Вынужденный уход на дистанционную работу и сокращение времени пребывания в общественных местах, судя по всему, подтолкнули россиян активнее бороться с одиночеством. Так, по данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года общее количество операций в сегменте "онлайн-знакомства" выросло более чем в два раза, а средний чек на 3% и составил 1 584 рубля", — подсчитали аналитики.

Они отмечают, что интерес к поиску второй половины через интернет вырос. Причем у женщин эта динамика оказалась более высокой. Так, за три квартал 2021 года общее количество операций по картам банка при оплате услуг соответствующих тематических сайтов у женщин увеличилось более чем в три раза, а у мужчин более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше: 1 657 рублей против 1 563 рублей.

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