МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. Хакерская атака была осуществлена на британский ювелирный дом Graff Diamonds, он подвергся нападению российской группировки Conti, пишет Mail on Sunday.

Злоумышленники разместили в даркнете базу с порядка 69 тысячами документов о покупках клиентов компании. В числе покупателей — 45-й президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

В компании Graff Diamonds подтвердили утечку данных. "К сожалению, мы, как и ряд других компаний, недавно стали целью изощренной, хотя и ограниченной, кибератаки со стороны профессиональных преступников", — отметили в компании.

Как стало известно изданию, хакеры украли данные футболистов Дэвида Бекхэма и Фрэнка Лэмпарда, актеров Тома Хэнкса, Алека Болдуина, Сэмюэля Л. Джексона и телеведущей Опры Уинфри.

Всего данные из 69 тысяч документов относятся к 600 клиентам.

Хакеры утверждают: у них есть данные о 11 тысячах состоятельных клиентов бренда. Выложенные документы — только один процент от украденных списков.

Преступники похитили списки клиентов, счета и другие файлы. Эта утечка может вызвать возмущение покупателей, ведь они "могли купить подарки для тайных любовников или взять украшения в качестве взятки".

Киберэксперты считают, что хакеры потребуют выкуп в десятки миллионов фунтов.