WhatsApp перестал поддерживать работу приложения на смартфонах с версиями ниже 4.1 Android и 10 iOS
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. WhatsApp с 1 ноября перестает поддерживать работу своего приложения на старых смартфонах — версии ниже 4.1 Android и ниже 10 iOS.
В России это коснется примерно 10 тысяч гаджетов, сообщал ранее РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Об изменениях правил работы WhatsApp сообщал в октябре на своем сайте. Согласно этой информации, приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и на iPhone, начиная от iOS 10. На более старых гаджетах WhatsApp официально отказывается от поддержки своего ПО.
По словам Бедерова, речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики "железа" которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности.
Специалист пояснял, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел, аккумулятор пришел в негодность, а мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений.
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