МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Эксперт по вопросам кибербезопасности помог разобраться, с какими мошенническими практиками можно столкнуться при использовании популярного интернет-мессенджера WhatsApp. Эксперт рассказал, чем могут быть опасны мессенджеры

"Чаще всего, – рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, – мошенники в WhatsApp прибегают к двум основным схемам. Во-первых, злоумышленники могут использовать мессенджер как средство коммуникации с жертвой под видом банка или другой организации. Создают обычный контакт в мессенджере, "брендируют" его: на месте "аватарки" ставят логотип организации, под которую маскируются, после чего связываются с потенциальной жертвой".

В таком случае, отмечает специалист, они могут сразу попросить жертву перевести деньги или оформить кредит. Также киберпреступники могут попросить передать им информацию, например, о том, какие операции совершались в банковском приложении жертвы (а также какие СМС, коды или push-уведомления приходили ей в последнее время). "Эту информацию мошенники могут позже использовать для реализации других схем, – поясняет эксперт, – поэтому старайтесь не передавать ее в мессенджерах непроверенным контактам". При этом он предупреждает: киберпреступники могут позвонить позже под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников банка.

"Если есть даже малейшее подозрение, что вам пишет мошенник, сами найдите официальные контакты организации, от имени которой с вами ведется общение, и самостоятельно свяжитесь с этой организацией. О том, что аккаунт, с которого с вами общаются, поддельный, может говорить низкое качество изображения на "аватарке", а также неправильный или устаревший логотип", – отмечает специалист. Россиянам напомнили, какую информацию нельзя раскрывать в мессенджерах

Вторая схема, которую называет Сизов, это массовые рассылки пользователям WhatsApp. "Как показывает практика, – сетует он, – люди, даже зная, что нельзя открывать вложения и переходить по ссылкам с незнакомых номеров, в определенных случаях делают это". По его словам, мошенники используют самые разные способы. Например, может прийти сообщение примерно следующего содержания: "Уважаемые соседи, из-за сильного ветра на стоянку упало дерево, повреждено 8 машин. Фото пострадавших авто во вложении или можно посмотреть по ссылке". "За вложением может скрываться вредоносное ПО, сайт-подделка и многое другое, – поясняет эксперт. – Удивительно, но как показывает статистика, даже люди, у которых нет машины, открывают такие ссылки просто из любопытства".

"Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нельзя отвечать на вызывающие подозрения сообщения, лучше не открывать вложения и не переходить по ссылкам от незнакомых контактов. При этом, конечно, не нужно перебарщивать с подозрительностью, чтобы не было, как в одной истории о заблудившемся человеке, который не отвечал, когда звонили спасатели, потому что звонили с незнакомого номера", – заключает Сизов.