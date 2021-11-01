МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Эксперты Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности, дали прогноз основных направлений кибербезопасности в мире в 2022 году, среди них — рост атак на цепочки производственных поставок, говорится в сообщении компании.

"Число кибератак на цепочки поставок увеличивается. Правительства начнут разрабатывать правила для защиты сетей и борьбы с такими атаками; и, скорее всего, начнут сотрудничать с частными организациями и другими странами для выявления подобных угроз и борьбы с ними на международном уровне", — сообщается в прогнозе.

Увеличится использование инструментов проникновения — в 2022 году атаки на организации с программами-вымогателями станут изощреннее.

К угрозам 2022 года компания также относит возвращение кампаний по дезинформации (как распространение в 2021 году фейковых новостей о COVID-19 и вакцинации) — киберпреступники продолжат использовать такие новости для проведения фишинговых атак и мошенничества.

Кроме того, из-за улучшенной инфраструктуры и возросших технических возможностей кибератаки будут все чаще использоваться как прокси-войны для дестабилизации деятельности во всем мире.

Утечки данных станут происходить все чаще, их масштаб будет возрастать, правительствам и организациям придется затрачивать значительно больше средств на восстановление.

Компания отмечает, что в мае 2021 года крупная страховая компания США заплатила хакерам рекордный выкуп в размере 40 миллионов долларов, и прогнозирует, что выплаты станут еще больше. Киберпреступники будут чаще использовать криптовалюту, защитным решениям придется это учитывать.

Из-за растущей популярности электронных кошельков и сервисов мобильных платежей мошенники начнут адаптировать свои методы к мобильным устройствам. Использование архитектуры микросервисов вендорами облачных услуг (CSP) будет стимулировать злоумышленников искать и использовать уязвимости микросервисов.

Дипфейки станут настоящим оружием — мошенники будут их применять как для манипулирования мнениями или ценами на акции, так и для атак методом социальной инженерии.

"Изощренность и масштабы кибератак будут бить рекорды. Мы ожидаем серьезного увеличения атак с вымогателями — и атак на мобильные устройства. Организации должны помнить о подобных рисках. Руководству нужно убедиться, что у них есть современные решения для предотвращения атак, в том числе и самых сложных, которые могут работать, не нарушая никакие бизнес-процессы", — приводятся в сообщении слова вице-президента по исследованиям Check Point Software Майи Хоровиц.