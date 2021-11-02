МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Baidu подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp после того, как на прошлой неделе компания Facebook объявила о своем переименовании в Meta.

Как следует из данных Tianyancha — китайской онлайн-платформы для запроса информации о предприятиях, 29 октября Baidu Online Network Technology Beijing Limited Company подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp. Международная классификация заявки включает услуги, касающиеся веб-сайтов, а также научные инструменты. В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения.

Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.