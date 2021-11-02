МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мобильное приложение магазина может оказаться фейковым. Оплатив покупки через такое приложение-подделку, вряд ли можно получить купленный товар или услугу и вернуть деньги, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

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"Я не пользуюсь приложениями магазинов, я пользуюсь официальными сайтами. На сайте худо-бедно можно отследить по договору, кто этот сайт или страницу сайта арендовал и использовал. Если вас обманут там, то вы сможете найти "концы" и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинен. А вот по приложению определить лицо, с которого взыскивать деньги, сложно", – предостерег Вехов.

По его словам, нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама. Это фейковое приложение с вероятностью 60%, считает эксперт.