МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В интернет утекла база данных с 45,5 миллиона пользователей мобильных VPN-сервисов, сообщает "Коммерсантъ". Минцифры утвердило перечень угроз при обработке биометрических данных

Отмечается, что а интернете оказались данные пользователей сервисами FreeVPN.org и DashVPN.io, которыми владеет транснациональная компания ActMobile Networks со штаб-квартирой в США. Опубликованные данные были оставлены на незащищенном сервере системы управления базами данных MongoDB.

Также сообщается, что в слитой базе находились логины и пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств пользователей, а вместе с тем адреса электронной почты, даты регистрации, обновления профиля и последнего входа в сеть с 2017 по 2021 годы.

Ранее Борис Шаров, глава российской компании Dr. Web, специализирующейся на разработке антивирусного обеспечения, объяснял, что единственным безопасным VPN-сервисом является корпоративный. При этом он подчеркивал, что пользователям неизвестно, куда поступают их данные и кому принадлежат те или иные сервисы.