МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В среднестатистическом смартфоне пользователь хранит множество персональной информации, часть которой вполне может заинтересовать злоумышленников. Жертвой может стать каждый обладатель мобильного устройства. Любая аномальная или подозрительная активность смартфона может указывать на то, что в него "проникли" киберпреступники, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.

"Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки. Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор", — говорит специалист.

Собственно, появление новых приложений, установку которых вы не производили, также может указывать на взлом смартфона. Как правило, подобные программы не поддаются удалению или закрытию. При попытке отключения они либо самостоятельно загружаются вновь, либо продолжают работать как ни в чем не бывало. То же самое касается и функций, например, мобильной связи или Wi-Fi, которые будут жить своей жизнью без участия пользователя, поясняет Руслан Косарим.

В то же время автоматическое отключение и невозможность запуска, например, антивируса является симптомом заражения смартфона. Вообще автоматическая блокировка приложений безопасности служит, по словам эксперта, "черной меткой" хакеров: скорее всего, на взломанном устройстве "промышляет троянец, блокирующий их деятельность".

"Присутствие вредоноса на смартфоне может быть афишировано подозрительными уведомлениями. Их появление свидетельствует о том, что проникший в систему зловред произвел несанкционированные изменения прошивки", — отмечает Косарим.

И, конечно, одним из самых явных признаков будет беспричинное списание денег со счета. Если вы обнаружили подозрительное "таяние" баланса, необходимо сначала попытаться выяснить причины у мобильного оператора, а затем проверить смартфон на предмет взлома, указал эксперт.