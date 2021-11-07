МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Telegram штрафов на 5 миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно этим данным, на Telegram возбуждено два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждый. Процедура принудительного взыскания была начата по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы, говорится в сообщении.
Роскомнадзор ранее в ноябре сообщал, что с начала года за неудаление различных видов запрещенной информации оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей.