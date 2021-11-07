МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Telegram штрафов на 5 миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В Telegram появится платная подписка

Согласно этим данным, на Telegram возбуждено два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждый. Процедура принудительного взыскания была начата по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы, говорится в сообщении.

Роскомнадзор ранее в ноябре сообщал, что с начала года за неудаление различных видов запрещенной информации оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей.