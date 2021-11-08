МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. За текущий год значительно выросло число запросов от IT-разработчиков из стран СНГ и с Украины на работу в России, пишет "Коммерсант".

В частности, из Казахстана в 2021 году поступило на 36% больше запросов ан работу в России по отношению к показателям прошлого 2020 года.

Число мигрантов из Узбекистана, занятых в области программирования, выросло на 62%.

Из Украины — на 22%.

По мнению издания, это связано с отсутствием вакансий для таких специалистов на родине.

Помимо этого "Ъ" от отмечает переток специалистов из Белоруссии.

Опрошенные газетой участники рынка считают, что в России условия для работников в этой отрасли стали более чем комфортными. Но зарплатные предложения от западных компаний, если учитывать соцпакет, все еще значительно превышают российские.