МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Twitter из разных стран, в том числе из России, жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 20.53 мск. О неполадках сообщают в основном пользователи США и Великобритании, а также Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран. Некоторые сбои наблюдаются и в России.

Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются также в работе приложения, соединении с сервером, авторизации и других функциях.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.