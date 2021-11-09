МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские специалисты при участии Национальной технологической инициативы (НТИ) планируют разработать серию стандартов по девяти новым технологиям, в частности, в области протоколов связи пятого поколения 5G, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ. СМИ сообщили о планах Apple внедрить 5G во все iPhone

"В ближайшие три года при участии Центров компетенций НТИ и Инфраструктурных центров НТИ планируется к разработке набор новых национальных стандартов. … В частности, будет создана серия стандартов в области протоколов связи 5G, интернета вещей и промышленного интернета вещей, стандарты в области использования данных, стандарты в областях квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей, а также стандарты в области математического моделирования и цифровых двойников", — сообщили в пресс-службе.

Как заявил директор по развитию технологических стандартов "Платформы НТИ" Никита Уткин, которого цитирует пресс-служба, в разработке стандартов примут участие представители Технического комитета 194 "Кибер-физические системы". Особое внимание специалисты планируют уделить стандартам "доверенности использования цифровых технологий".

"Для создания успешных стандартов должны соблюдаться несколько условий: доступность любому производителю и открытость для индустриального сообщества, открытая архитектура и экосистемный подход, совместимость с международными стандартами. Последний пункт позволит, в нашем случае, отечественным телеком-производителям выйти на международный рынок размером более 100 миллиардов долларов", — добавил руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев, слова которого также приводит пресс-служба.

Как добавили в НТИ, специалисты также намерены заняться разработкой международных стандартов, в частности, "стандартов по методам обеспечения надежности и безопасности функционирования систем управления, построенных с применением методов искусственного интеллекта".