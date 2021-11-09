МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), тестирует возможность оформления для клиентов платной подписки на популярных блогеров, сообщил портал TechCrunch. Цукерберг объявил новое название компании Facebook

Издание отмечает, что ещё в начале года соцсеть заявила, что изучит идею подписки на блогеров, и после этого Instagram начала разрабатывать функцию, которая позволяла бы видеть "сториз" блогеров только их подписчикам.

По данным издания, идея подписки заключается в том, что пользователи будут выплачивать небольшие регулярные взносы для эксклюзивного доступа к информации на страничках своих любимых блогеров.

"Похоже, компания готова запустить подписки на блогеров для более широкого тестирования. По данным независимых сервисов, отслеживающих приложения, Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел "Встроенные покупки" опцию "Instagram Subscriptions" ("Подписки в Instagram" — ред.)", — сообщает издание. Эти изменения отследили сервисы Sensor Tower и Apptopia.

Платформа аналитики Sensor Tower сообщает, что опция "Instagram Subscriptions" появилась во встроенных покупках американской версии приложения ещё 1 ноября, этот пакет товаров стоил 4,99 доллара, 3 ноября был добавлен пакет стоимостью 0,99 доллара. А ранее во встроенных покупках были добавлены "Instagram Badges" — виртуальные товары стоимостью от 0,99 до 4,99 доллара, которые фанаты могут приобрести во время прямых трансляций, чтобы поддержать блогеров.

В российской версии приложения стоимость "Instagram Subscriptions" составляет 99 рублей, убедилась корреспондент РИА Новости.