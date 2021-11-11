МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Первый опрос российских компаний о готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) стартовал в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В России создали устройство с ИИ, проверяющее QR-коды прививок от COVID

"По результатам опроса будут проанализированы основные направления применения искусственного интеллекта, экономические эффекты, зрелость инфраструктуры, кадровые компетенции. Собранные данные позволят создать индекс готовности отраслей к внедрению ИИ, получить комплексную информацию об использовании IT-технологий в стране", — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате заместителя председателя правительства.

Заместитель министра экономического развития России Владислав Федулов, которого также цитирует аппарат Чернышенко, в свою очередь отметил, что формирование индекса позволит понять, "какие направления в сфере ИИ активно развиваются и по ним уже есть наработанный отраслевой опыт, а какие находятся только на начальном этапе запуска".

Опрос представителей отраслевых компаний проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", организаторами выступают Аналитический центр при правительстве России и ВЦИОМ при участии МГУ имени М.В. Ломоносова, а также Сбербанка. Результаты исследования должны будут быть представлены до конца года.