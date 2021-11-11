МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" второй день подряд подвергается самой мощной за все время функционирования кибератаке, служба информационной безопасности интернет-ресурса переведена на усиленный режим работы, сообщило Минцифры РФ.

"Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой. "Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке… Служба информационной безопасности "Госуслуг" переведена на усиленный режим работы", — говорится в сообщении министерства, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее в четверг министерство сообщило об отражении 10 ноября рекордной по мощности кибератаки на портал госуслуг. Минцифры РФ отмечало, что тогда была зафиксирована атака мощностью свыше 680 Гигабит в секунду.

"Одиннадцатого ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций", — также указывает министерство.