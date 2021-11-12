МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Нужно наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего работали на россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации

"Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки прийти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта в тех сферах, которые определяют качество жизни человека. Словом нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными и служили всем гражданам страны," — сказал Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.

Президент России Владимир Путин считает необходимым как можно быстрее убрать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

"Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса", — сказал он, выступая на конференции AI Journey.

Сбер показывает пример масштабных перемен, которые происходят во всем мире, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вы активно, и, главное, искренне, увлеченно продвигаете идею технологического прогресса, сами используя передовые решения стремитесь настраивать всю эко-систему Сбера вокруг человека. Показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире", — сказал Путин на международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.