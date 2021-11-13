МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Владельцы девайсов от Apple смогут в будущем защищать информацию на своих устройствах от глаз посторонних, в этом им помогут смарт очки, сообщает портал Patently Apple. Аналитики предупредили о грядущем дефиците iPhone

Авторы публикации обратили внимание на патент, который появился в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Согласно описанию изобретения, получившего названия Privacy Eyewear, пользователи с помощью специальных очков смогут видеть контент на дисплее устройства, в то время как для людей вокруг содержимое будет заблокировано. Таким образом личные данные пользователя будут защищены от посторонних.

Кроме того, очки будут иметь функцию коррекции зрения. Владелец устройства сможет настроить их под индивидуальные особенности, будь то близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Apple начала принимать к оплате карты "Мир"

Для того, чтобы у пользователей не возникало проблем при разблокировке устройства, Apple расширит возможности функции FaceID.

Учитывая, что это пока лишь заявка на патент, время выхода такого продукта на рынок в настоящее время неизвестно, подчеркивают авторы публикации.