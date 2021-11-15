МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует в конце текущего года — начале следующего года представить обновленную версию мобильного приложения "Госуслуги", заявил замглавы министерства Олег Качанов.

"Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения "Госуслуги"… Рассчитываем, что в конце этого — начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится. Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями", — сказал он на пресс-конференции "Перепись — итоги первого этапа".

Первая версия мобильного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг была запущена в 2012 году. Приложение работает на операционных системах Android и iOS. Согласно данным магазина приложений Google Play, при помощи платформы его скачали более 50 миллионов раз.