МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС в ближайшие несколько месяцев представит обновленную дивидендную политику, при этом менеджмент рассматривает сценарий выплаты дивидендов чаще двух раз в год, сообщил президент компании Вячеслав Николаев. МТС планирует продать башенный бизнес

В сентябре компания сообщала, что весной планирует представить новую дивидендную политику.

"В ближайшие месяцы предложим рынку обновленную политику. Мы понимаем, что дивиденды важны для инвесторов. Сейчас рассматриваем разные подходы. Наиболее правильным, на наш взгляд, является сценарий, при котором платить будем чаще, чем дважды в год, и в целом не меньше, чем по прежней политике", — сообщил Николаев в интервью газете "Коммерсант".

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на АДР) в течение каждого календарного года, а выплачиваются дивиденды дважды в год.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).