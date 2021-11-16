МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. США ждут от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками, и терпение Вашингтона не безгранично, могут последовать дипломатические и экономические меры против ответственных за вредоносную активность, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис.

На слушаниях в комитете палаты представителей он сказал, что администрация США "ясно дала понять об ожиданиях нормального поведения" в киберсфере.

"Мы предоставили информацию, ждем реакции", — подчеркнул он.

По словам Инглиса, преступные действия приписаны конкретным лицам, а не российскому правительству, которому дана возможность отреагировать.

"Есть предел у этого терпения и дипломатические и экономические защитные меры, которые мы предпримем в отношении этих юридических лиц (причастных к преступной деятельности — ред.)", — сказал Инглис.