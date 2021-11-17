МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы не стать жертвами мошенников в дни больших скидок при покупках онлайн, стоит усиливать бдительность, не переходить по ссылкам из контекстной рекламы и внимательно проверять адреса страниц интернет-магазинов, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Фокусники. Откуда мошенники берут данные о россиянах

Сезон предновогодних распродаж стартовал на минувшей неделе с акции, приуроченной к 11 ноября (в этот день в Китае отмечается "день холостяка" и проводятся распродажи). Период массовых продаж со скидками поддержит и "Черная пятница" (в текущем году она приходится на 26 ноября).

"Мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей. "Черная пятница" подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает", — пояснил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

"Первым делом эксперты рекомендуют проверить адрес страницы, где совершается покупка. Если это официальный сайт магазина, в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Кроме того, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений об опасности", — отметили в компании. В "Лаборатории Касперского" рассказали о новых уловках мошенников

Очень часто мошенники используют рекламу в поисковой выдаче для привлечения людей на фишинговый ресурс, поэтому не стоит переходить по ссылкам контекстных объявлений. Эксперты BI.ZONE также рекомендуют пользоваться мобильными приложениями магазинов. "Это практически так же надежно, как и совершение покупок в офлайне", — заверили они.

Эксперты также рассказали, что сегодня в интернете есть ресурсы, которые позволяют проверить, не является ли сайт однодневка, например, информацию о дате регистрации домена и его владельце можно посмотреть в сервисе whois. "Если сайт создан меньше года назад, при этом выдает себя за ресурс крупной компании, вероятно, он создан мошенниками", — указали в BI.ZONE.

Если же персональная информация или данные банковской карты все-таки были введены на фишинговом сайте, необходимо незамедлительно связаться с банком. "Нужно срочно позвонить в банк, заблокировать и перевыпустить карту. Деньги, которые вы перевели мошенникам, вернуть сложно — а вот лишить их доступа к вашему счету вполне реально. Ну и главный совет — быть бдительными при виде скидок: игра на страхе упустить выгоду свойственна не только маркетологам, но и мошенникам", — напоминают эксперты.