МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Пользователи могут минимизировать свой цифровой след, если будут использовать безопасные браузеры и не станут раскрывать персональную информацию в соцсетях, рассказали РИА Новости в компании-разработчике программного обеспечения Vivaldi Technologies. Россиянам объяснили, какая ошибка приводит к утечке персональных данных

Компания уточняет, что цифровой след — это все, что пользователи сети размещают о себе в интернете (фотографии, посты в блогах, комментарии), он включает в себя все поисковые запросы и посещенные сайты, на которых есть трекеры.

Цифровой след могут фиксировать IT-гиганты, так как владеют большим объемом рекламного рынка и "видят" практически любой посещаемый пользователем сайт, а иногда эти данные попадают к злоумышленникам, которые с помощью цифрового следа способны получить доступ к аккаунту, банковским счетам или переписке.

"Использовать безопасные браузеры или вручную отключать трекеры активности. Браузер может получить о вас максимум информации, так как вы получаете с его помощью большую часть сервисов, доступных в интернете — покупки, переписка в электронной почте, календарь, просмотр новостного контента", — приводится в сообщении один из советов компании.

Кроме того, для уменьшения цифрового следа специалисты рекомендуют добавить в браузер расширения для блокировки трекеров, не указывать персональную информацию в соцсетях — дату, место рождения, адрес, номер телефона и использовать прокси-сервер (VPN) и режим инкогнито.

Эксперты также рекомендуют ограничить количество информации, которая находится в облачных хранилища данных, ознакомиться с их политикой конфиденциальности и убедиться, что "облачный" провайдер не собирает данные.