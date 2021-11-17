МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Выручка АО "ЭР-Телеком Холдинг" (один из крупнейших в РФ провайдеров интернета и платного ТВ, торговые марки "Дом.ru", "Дом.ru Бизнес") за девять месяцев 2021 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,003 миллиарда рублей по МСФО, говорится в сообщении компании. Выручка МТС в третьем квартале выросла на 8,4%

Выручка в сегменте частных пользователей сократилась на 1% и составила 21,912 миллиарда рублей. Выручка в сегменте корпоративных пользователей выросла на 60% — до 26,091 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "ЭР-Телекома" за девять месяцев текущего года составила 6,293 миллиарда рублей, увеличившись в два раза в годовом исчислении. Показатель OIBDA увеличился на 32% — до 20,497 миллиарда рублей. Рентабельность OIBDA составила 43% против 40% в аналогичном периоде прошлого года.

Капзатраты выросли на 11% в годовом выражении — до 9,924 миллиарда рублей. Чистый долг на 30 сентября 2021 года составил 75,401 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к OIBDA составило 2,8.

"В соответствии со стратегией компании В2В-сегмент является ключевым фактором роста. Мы наращиваем инвестиции в инфраструктуру для обеспечения нашего устойчивого технологического лидерства. Уверен, что начиная с 4 квартала 2021 года и в целом за год мы покажем рост в сегменте В2С", — приводятся в сообщении слова президента АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрея Кузяева.

"ЭР-Телеком" — один из крупнейших в России операторов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ. ООО "Пермская производственно-финансовая группа" ("ПФП-группа", входит в "ПФПГ Холдинг") владеет 68% акций оператора, Baring Vostok Private Equity Fund — 9,3%, ООО "Престиж Интернет" ("Энфорта") — 7%, 15,8% — у менеджмента "ЭР-Телекома".