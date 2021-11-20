МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Аккумулятор и экран смартфона сильнее других элементов страдают в результате переохлаждения, чтобы не допускать нарушений в работе устройства в холодную погоду следует, в частности, не подвергать его резким перепадам температуры, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "билайн" Алексей Верещагин. Что будет, если заморозить смартфон и как правильно его отогреть

"Два элемента страдают в телефоне под воздействием переохлаждения: химический аккумулятор и дисплей… Аккумулятор теряет емкость, особенно на длительном морозе… Динамика жидких кристаллов на морозе также ухудшается, это отражается на времени отклика и реакции ЖК-сенсоров и экранов", — сообщил Верещагин.

Эксперт указал, что в связи с влиянием холодного воздуха на аккумулятор "не стоит свято верить остаточному заряду, который он показывает на морозе". При использовании смартфонов на IPS-матрицах, по его словам, нужно быть готовым к разного рода заторможенностям или небольшому "подглючиванию". "На диодных AMOLED дисплеях эффекта заторможенности не будет, но на морозе возможно появление неприятного мерцания, воспринимаемого глазом", — добавил он.

Кроме того, как отметил Верещагин, на морозе ухудшается подвижность полимерных мембран, поэтому пользователям смартфонов следует быть готовыми к изменению тональности звучания как встроенного динамика, так и гаджетов и аксессуаров. Все это проявляется на морозе не сразу, "а когда смартфон уже основательно замерз", подчеркнул эксперт.

УТОПЛЕННИК В БАНЕ ИЛИ НЕТ — КОНДЕНСАТУ

Чтобы избежать этих неприятных эффектов Верещагин рекомендует не доводить телефон до состояния, когда он сильно остыл, а также избегать резких перепадов температуры. В частности, не стоит оставлять устройство на ледяных поверхностях и в снегу, а при возвращении в тепло желательно нагревать его до комнатной температуры постепенно, причем без использования внешних нагревательных элементов.

"Это можно сделать, например, оставив его на время в еще холодном кармане или сумке. Плавное возвращение смартфона в комнатную температуру защитит его также и от образования конденсата как снаружи, так и, что более важно, во внутренней части корпуса", — отметил эксперт. По его словам, принесенный во влажную баню с мороза смартфон по степени риска можно сравнить с "утопленным".

На морозе Верещагин советует держать устройство в кармане "поближе к себе" и отказаться от зарядки, особенно быстрой. "Есть риск повредить аккумулятор или необратимо ухудшить его характеристики. Если без этого никак, то делайте это слабым током, не длительно, и оставляйте аккумулятор недозаряженным процентов на 40-50", — пояснил он.