МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Существует способ ускорить домашний интернет до предела, рассказывают "Известия" со ссылкой на рекомендации эксперта Василия Трухина. США ждут от России борьбы с интернет - вымогателями

Скорость соединения может колебаться в течение суток из-за количества абонентов, которые одновременно "сидят" в одной и той же сети, а также качество соединения может снижаться при использовании беспроводного оборудования.

"Если, например, между пользователем и роутером стоит холодильник или другие большие металлические предметы — по законам физики они приводят к потере сигнала", — объясняет Трухин.

Кроме этого, причина может крыться в "забитости" каналов связи из-за большого количества сетей в одном помещении.

"Решением является переход на другой канал или другую частоту. Всё большее распространение получают 5 ГГц диапазон для Wi-Fi сетей: у них, правда, радиус покрытия меньше, чем у 2,4 ГГц, но таких сетей не так много — меньше помех в их работе", — отметил эксперт.