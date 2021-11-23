ТОКИО, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено выделить около 600 миллиардов иен (около 5,2 миллиарда долларов) в рамках дополнительного пакета бюджета на текущий 2021 финансовый год на поддержку строительства заводов по производству полупроводников в стране. В Индии и Японии готовы "распечатать" часть нефти из резервов

В частности, 400 миллиардов (3,5 миллиарда долларов) пойдут на субсидирование строительства завода тайваньского производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Оставшиеся средства пойдут на поддержку проектов других компаний, в том числе Micron Technology и Kioxia Holdings.

Ранее в октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство окажет поддержку и финансовое содействие производителям полупроводников в строительстве заводов на японской территории.

Как ожидается, строительство завода TSMC в Японии начнется уже в 2022 году, а в 2024 году на заводе должно быть запущено производство. Завод будет управляться совместно TSMC и японской компанией Sony. Фабрика, предположительно, будет располагаться в префектуре Кумамото. Сама TSMC намерена вложить в строительство около 1 триллиона иен (примерно 8,8 миллиарда долларов).