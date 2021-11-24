МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Решения, связанные с наймом и увольнением, большинство россиян — 53% — готовы доверить искусственному интеллекту, говорится в исследовании образовательной платформы GeekBrains (входит в экосистему компании VK, ранее — Mail.ru Group), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Минтруд назвал количество безработных в России

Специалисты выявили, что большинство респондентов доверяют искусственному интеллекту принятие решений, связанных с наймом и увольнением: 49% при условии, что финальное решение принимается под контролем специалистов, и 4% готовы "довериться во всех вопросах".

При этом, согласно исследованию, найм и увольнение не готовы доверить роботам около трети россиян, еще 12% затрудняются ответить, так как опасаются применения алгоритмов в этой области.

В целом искусственному интеллекту доверяет подавляющее большинство респондентов: 52% готовы довериться машинам, если те будут под контролем людей, 20% доверяют полностью. "Порядка 19% россиян не доверяют новой технологии, потому что не понимают, как она работает, и 9% считают, что люди должны справиться лучше с задачами, чем искусственный интеллект", — говорится в исследовании.

Более половины (53%) опрошенных и вовсе хотели бы связать свою деятельность с искусственным интеллектом: 3% уже изучают это направление, 22% планируют изучить сферу и работать в ней, 28% россиян хотят попробовать, но не уверены в своих силах.

Россия наряду с США, Японией, Китаем и Индией вошла в топ-5 стран, которые респонденты считают лидирующими в разработке искусственного интеллекта, отмечают эксперты. Исследование провели на основании результатов, полученных в ноябре, когда специалисты платформы опросили более 4000 респондентов.