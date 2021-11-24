ОНФ: мошенники рассылают россиянам уведомления о возврате пенсионных накоплений
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В России граждане столкнулись с масштабной фишинг-атакой преступников, которые с почты "Яндекс" рассылают уведомления якобы о возврате пенсионных накоплений, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Общероссийский народный фронт (ОНФ).
Мошенники от имени выдуманной организации — "Службы фин. мониторинга" — пишут гражданам, ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании. Преступники обещают возврат "страховых накоплений".
Они уверяют, что так как в автоматическом режиме перевод не прошел, нужно завершить его оформление онлайн.
В рассылаемых письмах размещена кнопка "Оформить возврат" и указан "уникальный номер перевода".
Помимо этого текст письма содержит призыв обратиться в многофункциональный центр в случае, если с онлайн-оформлением возникли проблемы.
Нажимая на кнопку в письме, человек оказывается на фишинговом сайте, где его просят ввести данные своей банковской карты.
Эксперты ОНФ предупреждают: так злоумышленники похищают деньги.
Помимо этого гражданам предлагается оплатить комиссию в размере 459 рублей за возврат денег.
ОНФ уведомил компанию "Яндекс" о выявленной схеме атаки, сотрудники работают над решением проблемы.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211124/835312085.html