МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В России граждане столкнулись с масштабной фишинг-атакой преступников, которые с почты "Яндекс" рассылают уведомления якобы о возврате пенсионных накоплений, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Мошенники от имени выдуманной организации — "Службы фин. мониторинга" — пишут гражданам, ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании. Преступники обещают возврат "страховых накоплений".

Они уверяют, что так как в автоматическом режиме перевод не прошел, нужно завершить его оформление онлайн.

В рассылаемых письмах размещена кнопка "Оформить возврат" и указан "уникальный номер перевода".

Помимо этого текст письма содержит призыв обратиться в многофункциональный центр в случае, если с онлайн-оформлением возникли проблемы.

Нажимая на кнопку в письме, человек оказывается на фишинговом сайте, где его просят ввести данные своей банковской карты.

Эксперты ОНФ предупреждают: так злоумышленники похищают деньги.

Помимо этого гражданам предлагается оплатить комиссию в размере 459 рублей за возврат денег.

ОНФ уведомил компанию "Яндекс" о выявленной схеме атаки, сотрудники работают над решением проблемы.