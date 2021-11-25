МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россияне стали чаще сталкиваться с такими видами вредоносных мобильных приложений, как банковские трояны и дропперы или "загрузчики", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика программного обеспечения (ПО) в сфере цифровой безопасности Avast. Эксперты видят всплеск обмана в онлайн-торговле перед "черной пятницей"

"Исследователи лаборатории угроз Avast заметили значительный рост количества дропперов (на 64%) и банковских троянов (на 28%), с которыми столкнулись российские пользователи, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (третий квартал 2021 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года)", — сообщили в пресс-службе.

Как указали в компании, дропперы или загрузчики — такой тип вредоносного программного обеспечения (ПО), когда злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы заставить потенциальную жертву скачать еще больше вредоносных программ или приложений. Банковские трояны маскируются под официальные приложения банков с целью кражи учетных данных и финансовой информации, отметили в Avast.

Эксперты компании также назвали самые распространенные вредоносные мобильные приложения в России в третьем квартале 2021 года. По данным Avast, чаще всего в этот период пользователи мобильных устройств в России сталкивались с рекламным ПО (41% от общего числа вредоносных приложений), дропперами (18%), "банковским" вредоносным ПО (7%) и мошенническими SMS (6%).

Рекламное ПО, как указали в Avast, часто представляет собой безобидную игру или развлекательное приложение. "Такое ПО может в фоновом режиме открывать на зараженном устройстве объявления, используя ресурсы гаджета и распространяя мошенническую рекламу. Кроме того, оно может показывать полноэкранные рекламные баннеры даже за пределами самого приложения. Эти объявления не просто раздражают, но и часто ведут на подозрительные сайты", — добавили в компании.

Под мошенническими SMS специалисты компании понимают "все виды мошеннических приложений, связанные с SMS: для кражи данных (приложения, отправляющие коды верификации) и рассылок (например, приложения для подписки на премиум SMS)".