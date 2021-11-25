МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Доля фишинговых электронных писем в период распродаж вырастает со среднестатистических 3-5% до 20-30%, рассказал РИА Новости директор управления маркетинга ESET в России и СНГ Кирилл Подгорный. Эксперты видят всплеск обмана в онлайн-торговле перед "черной пятницей"

"В период за неделю до и неделю после "Черной пятницы" во всем мире резко возрастает число мошеннических сайтов, а доля фишинговых e-mail взлетает со среднестатистических 3-5% до 20-30%", — сообщил Подгорный.

Он отметил, что перед совершением онлайн-покупок стоит проверить настройки роутера, скачать последние обновления для браузера, платежных инструментов Android Pay и Apple Pay и установить лимит трат по банковской карте.

"А лучше заведите отдельную карту для онлайн-шопинга, например виртуальную. На ее активацию потребуется всего несколько минут, не надо ждать курьера или ехать в сам банк", — добавил Подгорный.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующие за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "Черной пятницы", и выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2021 году "Черная пятница" приходится на 26 ноября. В России она проводится с 2013 года.