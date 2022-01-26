МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2021-2022 финансового года, завершившееся 31 декабря 2021 года, увеличилась на 34% и составила 39,27 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Чистая прибыль Hyundai Motor в 2021 году выросла в 3 раза

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 5,19 доллара против 3,85 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 21% в годовом выражении и составила 97,045 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 21% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 18,765 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,48 доллара с 2,03 доллара за второй квартал предыдущего фингода. Аналитики ждали показатель на уровне в 2,31 доллара. Выручка выросла на 20% в годовом выражении — до 51,728 миллиарда долларов при прогнозе в 50,65 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 26% в годовом выражении — до 18,327 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 19% — до 15,936 миллиарда долларов.

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дешевели на 4,9%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.