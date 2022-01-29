МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Использование логинов и паролей для идентификации может уйти в прошлое в ближайшие 5 лет, рассказал РИА Новости исполнительный вице-президент "Билайна" по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев. "Госуслуги" введут верификацию с помощью биометрии

"Связка логин/пароль — это, по сути, способ сказать сервису, который про тебя ничего не знает, кто ты, и подтвердить, что это действительно ты. Скорее всего, мы никогда не избавимся от некоего идентификатора, которым сейчас в большинстве случаев является тот самый логин, почта или номер телефона. Что касается пароля, то здесь, конечно, есть шанс в ближайшие 5 лет перестать им пользоваться, просто потому что пароль будет заменен на многофакторную идентификацию по скорингу или биометрии", — сказал Черешнев.

По его словам, многофакторной идентификацией смартфоном, скорее всего, станет сочетание учетной записи и биометрии, которая будет считываться через камеру устройства. На данный момент самой близкой технологией к этому является мобильный ID, потому что почти у каждого есть смартфон, а решение поддерживается всеми операторами связи. Черешнев уточнил, что авторизация происходит при помощи смартфона и сим-карты, к которой привязаны паспортные данные.

"Следующий этап — это сделать технологию более сложной "под капотом", но более простой с точки зрения использования. Альтернативой такому методу идентификации будет служить криптобиочип. Те, кто захочет, смогут вживить себе имплант и проходить идентификацию с помощью него. Это перспектива ближайших 5-7 лет", — добавил эксперт.

Он отметил, что сегодня такие компании как, например, Microsoft, Google или "Яндекс" пытаются привязывать пользователей к сервисам своими учетными записями или ID. Это призвано упростить жизнь пользователям, но им все равно нужно помнить логин и пароль от нескольких учетных записей.

"Но если раньше было порядка 50 "учеток" на одного пользователя, то сегодня их количество существенно сократилось. Это происходит, потому что небольшие компании перестали вовлекаться в рынок идентификации и авторизации, ведь риски кибербезопаности очень велики, а удобство пользователя страдает. Такие игроки выбирают решение какой-то большой корпорации и внедряют его в свой сервис", — добавил эксперт.