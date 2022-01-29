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2022-01-29T05:45:48+03:00
2022-01-29T05:45:48+03:00
2022
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Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram
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Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает сайта Downdetector, отслеживающий сбои и отключения сетевых ресурсов. В частности, жалуются... ПРАЙМ, 29.01.2022
общество , технологии, новости, instagram, сбои
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает сайта Downdetector, отслеживающий сбои и отключения сетевых ресурсов.
В частности, жалуются пользователи из США, Великобритании, Канады, России и Украины.
Как свидетельствуют данные Downdetector, большинство пользователей высказывают претензии к работе веб-сайта и приложения, а также есть жалобы на проблемы со входом в учетные записи.