МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает сайта Downdetector, отслеживающий сбои и отключения сетевых ресурсов. Instagram вводит функцию подписки для монетизации контента

В частности, жалуются пользователи из США, Великобритании, Канады, России и Украины.

Как свидетельствуют данные Downdetector, большинство пользователей высказывают претензии к работе веб-сайта и приложения, а также есть жалобы на проблемы со входом в учетные записи.