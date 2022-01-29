МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei обратилась с иском к Швеции в Международный арбитражный суд, сообщил телеканал SVT Nyheter.

Причина иска в отказе шведским агентством почты и телекоммуникации (PTS) допустить компанию к формированию инфраструктуры сети 5G на территории государства. В Росавиации предупредили об опасности 5G

По данным телеканала, из-за этого компания пригрозила иском еще год назад.

Исключение Стокгольмом китайской компании из процесса создания шведской сети 5G мотивировали необходимостью обеспечения национальной безопасности Швеции.

Иск был зарегистрирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 21 января.

Его сумма составляет 5,2 миллиарда шведских крон ($560 миллионов), но, как сообщило СМИ, эта цифра может возрасти до 25-30 миллиардов крон ($2,7-3,2 миллиарда).

"С одной стороны, Huawei, вероятно, пытается получить компенсацию за само дело, но, вероятно, есть стратегический аспект… Подать в суд на Швецию таким образом с такими огромными претензиями о возмещении ущерба — это способ напугать другие страны, которые также сталкиваются с вопросом о том, следует ли включать Huawei в создание их систем 5G", — сказал телеканалу эксперт по торговым вопросам Рикард Аллвин.