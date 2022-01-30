МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Функция бесконтактного приема платежей от Apple, в которой предположительно будет использоваться технология NFC, чревата несанкционированным снятием средств с незаблокированного телефона, лежащего в карманах одежды, сообщили РИА Новости в группе компаний Angara. Apple отчиталась о росте чистой прибыли

В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что компания Apple планирует внедрение в смартфоны iPhone новой функции, позволяющей бесконтактно принимать платежи с банковских карт. Для работы системы, предположительно, будет использоваться технология NFC.

"При потенциальной выгоде для бизнеса появятся вполне реальные риски для пользователей: технология NFC, планируемая к использованию, хоть и имеет короткий радиус действия, но все же не блокируется текстилем. А так как теперь для считывания карты не будет требоваться наличия громоздкого терминала, возрастает риск несанкционированного снятия средств с незаблокированного телефона в кармане джинсов или куртки", — сказала менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова.

Она отметила, что на данный момент не ясны механизм активации функции для физических лиц и методы банков для борьбы с несанкционированными операциями.

По мнению эксперта, перевод платежных операций на собственные технические средства выгоден Apple — таким образом они будут переводить комиссию за обработку платежей через себя, но с точки зрения бизнеса решение неоднозначное: "с одной стороны, это упрощает техническое оснащение для платежей, с другой — размер комиссии может быть неравнозначным внешним терминалам".