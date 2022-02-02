МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2021 года увеличил чистую прибыль на в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом — до 76,033 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 112,2 доллара против 58,61 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась в 1,4 раза в годовом выражении — до 257,637 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alphabet увеличил чистую прибыль на 35,5% в годовом выражении – до 20,642 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 30,69 доллара против 22,3 доллара в аналогичном периоде 2020 года. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 32% — до 75,325 миллиарда долларов.

"Наша выручка в четвертом квартале… отражает широкий рост расходов рекламодателей и высокую активность потребителей в интернете, а также постоянный рост доходов от Google Cloud", — приводятся в сообщении слова финансового директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).

После закрытия основных торгов акции Alphabet подскакивают в цене на 7,4%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.